Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, L438) Kontrolle über Motorrad verloren

Dürbheim, L438 (ots)

Auf der Strecke zwischen Dürbheim und Böttingen ist ein 19-Jähriger am Sonntag mit seinem Motorrad gestürzt. Der junge Mann war gegen 14.30 Uhr auf der L438 unterwegs und kollidierte nach einer S-Kurve mit der rechten erhöhten Fahrbahnbegrenzung. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete rund 20 Meter weiter im Straßengraben. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

