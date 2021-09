Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Landkreis Konstanz) Parkendes Auto angefahren - Zeugen gesucht (05.09.2021)

Allensbach (ots)

Ein geparktes Auto ist am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr in der Straße "Zum Strandbad" von einem anderen Auto angefahren worden. Ein Unbekannter fuhr mit einem Auto auf einen abgestellten Seat Alhambra auf und flüchtete. Es entstand eine Eindellung an der hinteren Stoßstange sowie Lackabtragungen. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise zu dem Fahrer oder dem Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell