Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Auffahrunfall zwischen Radfahrern fordert eine Verletzte (05.09.2021)

Reichenau (ots)

Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntag gegen 13 Uhr auf dem Radweg an der Landstraße 221 in Fahrtrichtung Reichenau gekommen. Auf Höhe "Kindlebild" fuhr eine 70-Jährige mit einem Fahrrad auf eine vor ihr fahrende Radfahrerin auf. Die Auffahrende kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die vorausfahrende Radfahrerin blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

