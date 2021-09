Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen /Lkr. TUT) - Über 6.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Spaichingen /Lkr. TUT (ots)

Sonntagmittag ist es in Spaichingen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Gegen 12:15 Uhr fuhr eine 73-jährige Ford-Fahrerin in Richtung Kreuzung Sallancher Straße / Schuraer Straße und wollte in diese einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen MAZDA-Fahrer, der ebenfalls in die Kreuzung einfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

