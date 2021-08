Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Dieselstraße

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am Mittwochmorgen (18.08.) sind bislang unbekannte Täter in einen Imbiss auf einem Tankstellengelände an der Dieselstraße eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und entwendeten diverse Paletten mit Getränken. Weiterhin wurden innerhalb des Tatzeitraums Wasch- und Saugautomaten auf dem Gelände aufgebrochen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell