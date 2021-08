Polizei Gütersloh

POL-GT: Bargeld gestohlen - Täter flüchten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am Montagnachmittag (16.08., 15.10 Uhr) unberechtigt in die Privatwohnung innerhalb eines Hotelbetriebs an der Beckumer Straße eingedrungen.

Die beiden männlichen Täter flüchteten durch ein Fenster, als sie im ersten Obergeschoss durch einen Zeugen gestört worden sind. Anschließend fuhren sie mit einem grauen Audi A6 davon. Ersten Angaben nach hatte das Auto ein ausländisches Kennzeichen.

Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war ca. 30 Jahre alt und 180cm groß. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einer Baseball-Cap. Zudem trug er sportliche schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Der zweite Mann war ebenfalls komplett dunkel gekleidet.

Entwendet haben die Männer nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld.

Zeugen haben bereits am Sonntagabend (15.08.) verdächtige Personen mit einer Taschenlampe in der Umgebung bemerkt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, kann nicht gesagt werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat verdächtige Personen oder ein entsprechendes Fahrzeug rund um den Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell