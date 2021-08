Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand einer Scheune

Gütersloh (ots)

Rheda- Wiedenbrück (FN)- Am 18.08.2021 um 20:26 Uhr wurde der Polizei eine brennende Scheune in der Strasse "In den Brinken" gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei, wie auch der ebenfalls alarmierten Feuerwehr, brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die in der Scheune befindlichen Tiere konnten durch die Benutzer der Scheune, welche sich zum Zeitpunkt der Brandentdeckung in der Nähe aufhielten, rechtzeitig sicher nach draussen geleitet werden.

Die Löscharbeiten dauern stand jetzt (19.08.2021, 01:30 Uhr) weiterhin an. Das Löschwasser für die Feuerwehr muss aufwändig an die Einsatzstelle herangeschafft werden. Hierzu wurden die umliegenden Straßen, unter anderem der Moorweg sowie die Emser Landstrasse für die ungehinderte Anfahrt der Löschfahrzeuge durch den örtlichen Bauhof für den übrigen Verkehr gesperrt. Weiteres Löschwasser wird aus der nahe gelegenen Ems gefördert.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ebenfalls an. Hierzu wurde die Brandstelle durch die Polizei zur weiteren Spurensicherung beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell