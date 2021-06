Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel abrasiert und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Eine ärgerliche Überraschung hat ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Bismarckstraße erlebt. Wie der 67-Jährige am Montagabend der Polizei meldete, wurde sein Auto von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Der Verursacher beging jedoch Unfallflucht.

Der Mann hatte seinen VW Bora am Sonntag gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 1 in einer Parkbucht in Längsaufstellung abgestellt. Als er am Montag gegen 19.30 Uhr wieder zu seinem Wagen kam, sah er die Bescherung: Auf der Fahrzeugseite, die zur Straße hin stand, war der Außenspiegel nach vorne umgeklappt und das Kunststoffgehäuse lag zerbrochen am Boden. An der Plastikabdeckung konnten zwar frische Kratzspuren festgestellt werden, die von einer Kollision stammen dürften, Hinweise auf den Verursacher ergaben sich aber leider nicht.

Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

