Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen-HemshofLudwigshafen-Hemshof (ots)

In der Nacht vom 01.01.2021 auf den 02.01.2021 wurde in der Rohrlachstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ein am Straßenrand geparkter roter Mazda 3 durch mehrere Kratzer an dessen Beifahrerseite beschädigt. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

