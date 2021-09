Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen-Schienen, Landkreis Konstanz) Radfahrerin prallt auf Baugerüst (05.09.2021)

Öhningen (ots)

Am Sonntag gegen 12 Uhr ist eine Radfahrerin gegen ein Baugerüst geprallt und hat sich verletzt. Eine 74-Jährige fuhr mit einem Pedelec auf der Kirchstraße Orts einwärts und kam nach links von der Fahrbahn abkam. Sie stürzte einen Abhang hinunter und prallte gegen ein Gerüst, das derzeit an einer Kirche angebracht ist. Durch den Aufprall zog sich die Frau, die glücklicherweise einen Fahrradhelm trug, Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Klinikum. Der Helm der Geschädigten riss bei dem Unfall ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell