Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Propangasflaschen entwendet

Osnabrück (ots)

Von einem Firmengelände an der Albert-Brickwedde-Straße wurden am Wochenende mehrere leere Propangasflaschen entwendet. Der oder die unbekannten Täter hatten es vermutlich auf die etwa 30 Euro Pfand je Behältnis abgesehen. Der Spurenlage nach zu urteilen, wurden die Metallbehälter mit einem Kraftfahrzeug über die Straße Am Huxmühlenbach abtransportiert. Es haben mindestens zwei Diebstähle stattgefunden, einer am Freitag gegen 19:10 Uhr, ein zweiter am Samstag gegen 17:40 Uhr. Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Pfandflaschen machen können, sich unter 0541/327-2115 zu melden.

