Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Lebensmittel aus Verkaufshäuschen gestohlen

Melle (ots)

Ein Verkaufshäuschen an der Borgholzhausener Straße wurde in den vergangenen Wochen wiederholt von Dieben heimgesucht. In der Nacht vom 17. auf den 18. August schlugen gleich zwei Täter zu. Gegen 22.55 Uhr begab sich der erste Unbekannte in das Selbstbedienungshäuschen und nahm Waren mit, ohne den geforderten Preis zu bezahlen. Der zweite Täter betrat die Verkaufsstelle gegen 02.45 Uhr und entwendete ebenfalls Lebensmittel. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell