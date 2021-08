Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Einbruch in Elektronikfachmarkt - zwei Festnahmen

Georgsmarienhütte (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:35 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Anwohner telefonisch bei der Polizei und schilderte seine Beobachtungen zu einem Einbruch in einen Elektronikfachhandel an der Oeseder Straße. Nachdem zwei Männer die Scheibe des Marktes eingeschlagen hatten, kletterte einer der Täter ins Innere. Es wurde gezielt hochwertige Elektronik aus den Regalen entnommen und an den zweiten Täter auf der Straße hinausgereicht. Kurze Zeit später flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Schon kurz nach der Tat konnte die Polizei die Aufnahmen einer Überwachungskamera sichten. Zusätzlich zu motorisierten Fahndungskräften wurde auch ein Diensthund eingesetzt, er führte die Ermittler auf das Gelände der Michaelisschule. Dort wurde eine Tasche mit Diebesgut aus dem Elektronikmarkt aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Fahndung konnten zwei Tatverdächtige angetroffen werden, beide Männer führten Diebesgut mit. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Heranwachsenden aus Hilter und einen 16-jährigen Jugendlichen aus Georgsmarienhütte. Beide Personen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zum Kommissariat in Georgsmarienhütte genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die Tatverdächtigen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder in Freiheit entlassen.

