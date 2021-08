Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Geparkter SUV angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Fürstenau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters an der Werner-von-Siemens-Straße ereignete sich am Samstagmittag eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 12.50 und 13.05 Uhr gegen einen Opel Antara und beschädigte den weißen SUV an der rechten Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Bersenbrück, Telefon 05439/9690.

