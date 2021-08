Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Nollingen: Blitz vermutlich in Tunnel eingeschlagen

Freiburg (ots)

In beiden Richtungen zeigte am Sonntag, 15.08.2021, gegen 11.20 Uhr, der Nollinger Bergtunnel Rotlicht an. Ein erheblicher Stau hatte sich gebildet. Vermutlich hatte aufgrund des Gewitters ein Blitz eingeschlagen und dies ausgelöst. Nach Rücksprache mit den Verantwortlichen und Überprüfung des Tunnels wurde dieser durch die Polizei manuell wieder frei gegeben. Ein Techniker konnte das Problem zeitnah beheben.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell