POL-FR: Schopfheim: Brunnen mit Graffiti besprüht

Freiburg (ots)

Das Betonelement eines Brunnens am Gewerbekanal, Bereich Bifig, wurde von einem Jugendlichen am Freitag, 13.08.2021, gegen 13.00 Uhr, mit schwarzer Farbe besprüht. Der Jugendliche, welcher in Begleitung von weiteren Jugendlichen war, konnte von einer Zeugin beobachtet werden. Farbspraydosen wurden in einem Gebüsch in der Nähe aufgefunden. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/ma

