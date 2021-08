Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Motorradfahrer kommt aufgrund einer Ölspur zu Fall

Freiburg (ots)

Glück hatte am Samstag, 14.08.2021, gegen 12.20 Uhr, ein 25 Jahre alter Motorradfahrer, der mit seiner Maschine auf der B 317 von Todtnau kommend in Richtung Schönau unterwegs war. In der dortigen 90 Grad Kurve, Höhe des Holzabladeplatzes, kam der junge Mann aufgrund einer Ölspur zu Fall. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit entstand auch nur leichter Sachschaden von rund 800 Euro am Motorrad. Die Ölspur wurde von einem unbekannten Fahrzeug von Todtnau bis nach Schopfheim verursacht.

