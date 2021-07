Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Stübeckshorn: Gelenkbus gerät in Brand; Rethem: Einbruch: Tür mit Gullydeckel eingeworfen; Hodenhagen: Einbrecher ohne Beute; Munster: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.07.2021 Nr. 1

04.07 / Gelenkbus gerät in Brand

Stübeckshorn: Auf der B 71, zwischen Soltau und Munster, geriet am Sonntagabend, gegen 22.24 Uhr ein im Schienenersatzverkehr eingesetzter Gelenkbus in Brand. Das Feuer wurde durch Fahrgäste gelöscht. Zehn der etwa 60 Insassen, darunter auch der Busfahrer, erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer wurde stationär aufgenommen. Da es sich bei dem Großteil der Fahrgäste um Soldaten der Bundeswehr handelte, wurde das Fahrzeug noch an Ort und Stelle untersucht sowie Befragungen durchgeführt. Die Polizei geht als vorläufiges Ermittlungsergebnis von einem technischen Defekt aus.

02.07 / Detektoren gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Dienstag und Freitag vergangener Woche aus einer unverschlossenen Werkstatt an der Straße Großer Hof zwei Metalldetektoren im Wert von rund 1.000 Euro.

05.07 / Einbruch: Tür mit Gullydeckel eingeworfen

Rethem: In der Nacht zu Montag, gegen 01.10 Uhr verschafften sich Unbekannte nach Einwerfen der Eingangstür mit einem Gullydeckel Zugang zur Aldi-Filiale an der Stöckener Straße. Die Täter begaben sich zum Kassenbereich und entwendeten diverse Tabakwaren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

04.07 / Einbrecher ohne Beute

Hodenhagen: In dem Zeitraum zwischen Samstag, 18.30 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr verschafften sich Unbekannte über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu einem Haus am Brandenburger Weg. Offensichtlich wurde nichts entwendet.

03.07 / Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Munster: Fahrraddiebe entwendeten am Samstag, zwischen 14.00 und 14.35 Uhr ein Pedelec der Marke "Riese-Müller", Typ "Charger", das am Bürgerhaus der Stadt Munster, Veestherrnweg, mit einem Kettenschloss gesichert, abgestellt war. Das 28er Herrenrad in mattschwarz hat einen Wert von rund 4.030 Euro. Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

