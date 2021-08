Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beleidigung vor und in Drogerie-Markt - Polizei sucht Zeugen!

Einen 28 Jahre alten Security-Mitarbeiter beleidigte am Freitag, 13.08.2021, gegen 17.30 Uhr, mehrfach ein 66 Jahre alter Mann vor einem Drogerie-Markt am Oberrheinplatz. Im Markt wurde auch eine 40 Jahre alte Verkäuferin von dem Tatverdächtigen verbal angegangen. Den Vorfall beobachteten mehrere Personen, die teilweise auch dazwischen gingen. Beim Eintreffen der Polizei waren diese Zeugen aber nicht mehr vor Ort. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

