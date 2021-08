Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Diebstahl aus Baustellen Container - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte begaben sich in der Nacht zum Freitag, 13.08.2021, auf das Gelände einer Baustelle beim Kraftwerk. Verschiedene Container wurden brachial aufgehebelt und durchsucht. Bei einem abgestellten Transporter wurde die Heckscheibe eingeschlagen und im Fahrzeug befindliche Maschinen entwendet. Alle angebrachten Beleuchtungen an den Containern wurden zerstört. Ein genauer Überblick über das Diebesgut liegt noch nicht vor, es wird jedoch von einem Diebstahlschaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen. Es wurden unter anderem Bohrhammer, Schlagbohrmaschinen und Spitzhammer entwendet, weiteres Werkzeug und mindestens ein Laptop. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kraftwerkes gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell