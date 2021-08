Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Sportverein von Einbrechern heimgesucht

Ankum (ots)

Ungebetenen Besuch erhielt in der Nacht zu Samstag ein Sportverein an der Bippener Straße. Einbrecher verschafften sich zwischen 20 und 09 Uhr gewaltsam Zutritt zum Sportlerheim, einem Verkaufsraum an der Tribüne sowie zu einer Holzverkaufsbude. Nach ersten Informationen stahlen der oder die Täter Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegengenommen.

