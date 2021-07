Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hauseinbruch in Dahl

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Donnerstag, 15. Juli, zwischen 18 und 19.45 Uhr Zutritt zu einem Haus an der Straße An der Landwehr im Stadtteil Dahl verschafft.

Die Einbrecher durchsuchten augenscheinlich die Räumlichkeiten und entwendeten einen mittleren, zweistelligen Bargeldbetrag sowie zwei elektronische Geräte.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

