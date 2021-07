Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte gibt sich als Gesundheitsamt-Mitarbeiterin aus und bestiehlt Seniorin

Mönchengladbach (ots)

Drei Unbekannte haben am Mittwoch, 14.07.2021, aus dem Haus einer 87-jährigen Frau einen vierstelligen Bargeld-Betrag gestohlen. Eine Verdächtige hatte sich dafür als Gesundheitsamt-Mitarbeiterin ausgegeben, um in die Wohnung der Seniorin zu gelangen.

Laut der Aussage eines Zeugen parkte am Mittag zwischen 13:00 Uhr und 13.30 Uhr ein silberner VW Passat vor dem Haus der Seniorin in Hardt. Aus dem Wagen stiegen eine Frau und ein Mann aus, während ein dritter Verdächtiger im Auto sitzen blieb. Die Frau habe dann bei der 87-Jährigen geklingelt und der Mann sei in den Garten gegangen. Kurz darauf seien die Verdächtigen wieder aus dem Haus gekommen und davon gefahren.

Das Opfer gab später an, dass eine unbekannte Frau an ihrer Haustür geklingelt habe und ihr Fragen zur Corona-Pandemie gestellt habe. Im Laufe des Gesprächs habe sich die Frau dann mit ihr zusammen ins Wohnzimmer begeben. Die Haustür habe dabei weiter offen gestanden. Nach kurzer Zeit habe dann ein Mann an der Terrassentür geklopft. Die Frau habe daraufhin die Tür geöffnet um mit dem Unbekannten zu reden. Anschließend seien dann beide zusammen gegangen. Im Nachgang stellte die 87-Jährige fest, dass die Schränke in ihrem Schlafzimmer offen standen und eine größere Summe Bargeld entwendet wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, denen am Tattag im Bereich der Winkelner Straße in Hardt der silberne VW Passat aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-29-0 entgegen. (jl)

