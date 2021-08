Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Lebensmittelautomat am Harderberg aufgebrochen - Hoher Sachschaden

Georgsmarienhütte (ots)

Auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes an der Brüsseler Straße geriet zwischen Freitag, 19.15 Uhr, und Samstag, 07 Uhr, ein Lebensmittelautomat ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter brachen den Automaten auf und verursachten dabei einen erheblichen Sachschaden. Diebesgut erlangten sie jedoch nicht. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Hinweisen zu der Tat und den Tätern interessiert und nimmt diese unter der Rufnummer 05401/879500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell