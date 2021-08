Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Münzautomaten auf Tankstellengelände aufgebrochen

Georgsmarienhütte (ots)

Auf einem Tankstellengelände an der Teutoburger-Wald-Straße hatten es Unbekannte in der Nacht zu Samstag auf zwei Münzautomaten abgesehen. Der oder die Täter brachen die Automaten zwischen 23.30 und 04.45 Uhr auf, entwendeten die darin befindlichen Geldstücke sowie Wertmarken, und flüchteten anschließend unerkannt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05401/879500 bei der Polizei in Georgsmarienhütte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell