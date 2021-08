Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Fußgängerin von Radfahrerin erfasst und schwer verletzt

Wallenhorst (ots)

Eine 19-Jährige befuhr am Freitagnachmittag mit einem Pedelec die Große Straße in Richtung Niedersachsenstraße. An einem Zebrastreifen in der Nähe der Leinengasse, übersah sie gegen 16.15 Uhr eine 90 Jahre alte Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die beiden Frauen stürzten und die Seniorin wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell