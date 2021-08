Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Zeugen nach Brand in Toilettenhaus gesucht

Bissendorf (ots)

An einer Freizeitanlage in der Parkstraße, bemerkten aufmerksame Zeugen am Samstagabend eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Toilettenhauses. Bei einer Nachschau stellten sie gegen 20.40 Uhr fest, dass Unbekannte eine Papierrolle in Brand gesetzt hatten, alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Schledehausen und löschten die Flammen noch vor dem Eintreffen der 15 Einsatzkräfte. Durch den Brand wurden eine Toilettenbrille und eine Halterung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei in Melle hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und erbittet unter der Rufnummer 05422/920600 Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell