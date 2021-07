Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub auf Verbrauchermarkt

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Montag (12. Juli) kam es gegen 15.10 Uhr zu einem bewaffneten Raub auf einen Verbrauchermarkt Am Wasserturm. Der bislang unbekannte Täter betrat das Geschäft und zahlte zunächst an der Kasse zwei Kleinartikel. Nachdem die Kasse offen stand, zog er aus einem mitgeführten schwarzen Stoffbeutel eine Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung Zechenberg. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Identität des Täters auf. Diese dauern zurzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell