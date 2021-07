Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sparschwein aus Eisdiele gestohlen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Gegen 13.45 Uhr betrat am vergangenen Freitag (9. Juli) ein bislang unbekannter Mann eine Eisdiele in der Graf-von-Galen-Straße und nahm ein Sparschwein an sich, welches sich auf der Ladentheke befand. Daraufhin verließ er das Ladenlokal und flüchtete Richtung Aloysiusplatz. Der Mann war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes "Basecap" mit weißem Aufdruck, ein schwarzes Unterhemd und eine Sonnenbrille. Außerdem hatte er einen Kinnbart. Wer kann Angaben zur Identität der Person machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

