Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Ampelmast gefahren und geflüchtet

Wegberg (ots)

Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg führten am Montag, 12. Juli, gegen 12.30 Uhr, an der Prämienstraße/Grenzlandring eine gezielte Verkehrsüberwachung durch. Als der Fahrer eines Pkw VW Golf von der Prämienstraße nach rechts in den Grenzlandring abbog, ohne an der Haltelinie vor dem Radweg stehen zu bleiben, trat eine Polizeibeamtin auf die Fahrbahn, um das Fahrzeug anzuhalten. Der Fahrer des Pkw VW fuhr in weitem Bogen um sie herum und bog ohne anzuhalten auf den Grenzlandring ab in Richtung Holtumer Straße. Die Beamten folgten mit ihrem Streifenwagen dem flüchtenden Fahrzeug. An der Kreuzung Grenzlandring/Holtumer Straße fanden sie den Pkw beschädigt am Mast der Ampelanlage in Richtung Prämienstraße auf. Der Fahrer war offenbar gegen den Ampelmast geprallt, nachdem er nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend war er aus dem Fahrzeug ausgestiegen und vor den Beamten geflüchtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Umgebung des Unfallortes konnte er nicht aufgefunden werden. Auch ein Hubschrauber kam bei der Suche nach dem Flüchtigen zum Einsatz. Ermittlungen ergaben, dass der Pkw VW Golf aktuell nicht zugelassen war. Es wurde sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Identität des Fahrers wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten oder Angaben auf den Unfallverursacher haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

