Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 8-Jähriger im Supermarkt bestohlen

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (9. Juli), gegen 11 Uhr, tätigte ein 8 Jahre alter Junge einen Einkauf in einem Supermarkt auf der Boos-Fremery-Straße. Im Kassenbereich legte das Kind sein Handy auf eine Ablage. Eine hinter dem Jungen stehende männliche Person stellte seinen Rucksack auf das Handy ab, nahm den Rucksack aber sofort wieder auf und nahm hierbei das Handy an sich. Der Täter war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, hatte kurze blonde Haare und von schlanker Statur. Er trug ein weißes T-Shirt, schwarze Sportschuhe, einen Mund-Nasenschutz sowie eine schwarze Jogginghose mit neonfarbener Aufschrift. Der von ihm mitgeführte Rucksack war ebenfalls schwarz. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell