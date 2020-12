Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Kollision mit Rettungswagen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

HolzwickedeHolzwickede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Holzwickede sind am Montagnachmittag (14.12.2020) vier Personen verletzt worden.

Ein Rettungswagen, der sich mit Sonder- und Wegerechten im Einsatz befand, befuhr gegen 15.20 Uhr die L821 in Richtung Unna. Beim Linksabbiegen bei rotlichtzeigender Ampel in die Provinzialstraße kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Daimler eines 52-jährigen Dortmunders, der bei Grünlicht zeitgleich in Richtung Holzwickede unterwegs war. Nach eigenen Angaben habe der Daimlerfahrer weder das Blaulicht noch das Martinshorn wahrgenommen.

Durch die Kollision wurden die drei Insassen im Rettungswagen sowie der Dortmunder leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme knapp drei Stunden gesperrt.

