Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - versuchter Raub - Täter hatte eine Strumpfhose über den Kopf gezogen

BergkamenBergkamen (ots)

Am 12.12.2020 (Sa.) gegen 12.50 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person ein Frisörgeschäft auf der Hochstraße in Bergkamen. Er hatte eine Strumpfhose über den Kopf gezogen und verlangte Bargeld von der Geschädigten, welche noch eine Kundin bediente. Die Geschädigte setzte sich jedoch lautstark zur Wehr, sodass der Täter ohne Beute vom Frisörgeschäft in Richtung Werner Straße flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 170 cm, schlanke Statur, 50-60 Jahre alt, dunkelbraune längere Haare, Blaue Jeans, blauer/türkisfarbener Anorak

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell