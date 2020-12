Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Sporthalle und versuchter Einbruch in Wohnhaus - Täter verursachten Wasserschaden

UnnaUnna (ots)

In der Nacht zu Sonntag (13.12.2020) haben unbekannte Täter am Massener Hellweg zwei Türen einer zu einer Schule gehörenden Sporthalle aufgebrochen. In einem an die Halle angrenzenden Waschraum verstopften sie einen Abfluss und drehten einen Wasserhahn auf. Bei Tatentdeckung lief kein Wasser mehr, in der Turnhalle befanden sich aber große Pfützen. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, entwendet wurde nichts.

In der gleichen Nacht wurde versucht, eine Feuerschutztür zu einem Wohnhaus an der gleichen Straße aufzubrechen. Die Täter gelangten nicht in Haus.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell