Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

62-Jähriger schwer verletzt

Geldern-Pont (ots)

Am Montagmorgen (25. Januar 2021) gegen 05:15 Uhr kam es auf der Venloer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 62-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Mann aus Xanten war in einem Mercedes Sprinter auf der B58 in Richtung Straelen unterwegs, als er unweit der Mülldeponie auf ein vorausfahrendes, dreirädriges Kleinkraftrad auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Kleinkraftrad mit Fahrgastzelle auf den Geh- und Radweg neben der Straße geschleudert, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Der 62-Jährige aus Geldern am Steuer des Fahrzeugs wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, der 35-Jährige wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Das Kleinkraftrad wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die B58 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. (cs)

