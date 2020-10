FW-MK: Neue Krankentransportwagen für den Rettungsdienst

Feuerwehr Iserlohn

Die Feuerwehr Iserlohn konnte in dieser Woche drei neue Krankentransportwagen (KTW) beim Hersteller im Empfang nehmen und damit die Flotte der Rettungsdienstfahrzeuge verjüngen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Mercedes Benz Kastenwagen vom Typ Sprinter 314 CDI in der Hochdachversion mit kurzem Radstand. Den Ausbau erledigte die Firma Hospimobil Ambulance Manufaktur GmbH aus Aurich. Ausgestattet sind die Fahrzeuge unter anderem mit einer elektrischen Fahrtrage von Stryker und einem Treppentragestuhl mit einem elektrischem Raupensystem. Die KTWs werden personell durch die Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz und den Malteser Hilfsdienst im qualifizierten Krankentransport - dem Transport von sogenannten Nichtnotfallpatienten - von der Feuerwache an der Dortmunder Straße aus eingesetzt. Ein Fahrzeug ist nach gültigem Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises rund um die Uhr besetzt, das zweite Fahrzeug unter der Woche von Montags bis Freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Der dritte KTW fungiert als technische Reserve.

