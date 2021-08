Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Mehrere Fahrzeuge im Stadtteil Schinkel beschädigt

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters am Heiligenweg, sowie auf den Parkstreifen am Jeggener Weg, beschädigten Unbekannte am Samstagmorgen mehrere Pkw. Der oder die Täter zerkratzen mit einem Gegenstand zwischen 10.30 und 11.30 Uhr mindestens zehn Autos verschiedener Hersteller. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

