Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Keine Chance für "falschen Polizisten"

Gelsenkirchen (ots)

Erneut hat sich ein Betrüger in Gelsenkirchen als Polizist ausgegeben. Am Montag, 14. Juni 2021, um 15.20 Uhr, erhielt eine 66-Jährige den Anruf des falschen Beamten. Der Mann behauptete, dass der Sohn der Frau festgenommen wurde und nun eine Kaution in Höhe von 40000 Euro fällig würde. Die 66-Jährige fiel aber nicht auf den Betrug herein und handelte genau richtig: sie legte einfach auf. Anschließend stellte sie bei der "richtigen" Polizei Strafanzeige. Bereits gestern haben wir über einen Betrug falscher Polizisten in Gelsenkirchen berichtet, der für einen Senior leider kein gutes Ende nahm (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4940973). Wir weisen erneut und eindringlich auf die Gefahr hin und bitten, Großeltern, Eltern und Nachbarn dafür zu sensibilisieren.

