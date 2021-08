Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Pedelec gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag hat ein Unbekannter in der Straße "Jürgensort" ein schwarz-grünes Pedelec gestohlen. Das Zweirad des Herstellers "HAIBIKE" war gegen 1.30 Uhr von seinem Besitzer schräg gegenüber eines Cafés unweit des "Kamps" abgestellt und mit einem Faltschloss an einem Stahlbügel gesichert worden. Um 5.30 Uhr stellte der Eigentümer das Fehlen seines Pedelecs fest und informierte die Polizei. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades nehmen die Ermittler der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

