Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Bockenheim/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 26.08.2020, zwischen 09:45 Uhr und 11:30 Uhr befanden sich die Bewohner eines Anwesens in der Rosenstraße, Bockenheim/Weinstraße außer Haus. In dieser Zeit drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Anwesen ein. Offensichtlich durchsuchten sie jedes Zimmer nach Wertgegenständen. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck, der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

