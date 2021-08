Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 46-Jähriger durch Unbekannten in der Johannisstraße schwer verletzt - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag wurde ein 46-Jähriger in der Johannisstraße, zwischen der Goldstraße und der Johannisfreiheit, von einem Unbekannten angegriffen. Der 46-Jährige saß gegen 12.45 Uhr vor einem dortigen Kiosk, als sich der ca. 1,80m große Täter von hinten näherte, das Opfer mit einem Messer attackierte und schwer verletzte. Anschließend flüchtete der Angreifer durch eine Gasse, zwischen dem Kiosk und einem Restaurant, in Richtung Pfaffenstraße. Der Flüchtige war mit einer dunklen Hose und einer dunkelgrünen Kapuzenjacke bekleidet. Er trug dunkle Schuhe, ein beigefarbenes Cappy und eine blaue OP-Maske. Der 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-3133 oder 327-2115 zu melden.

