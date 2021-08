Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auseinandersetzung

Lahr (ots)

Über eine Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern im Bereich des Mauerweges wurde die Polizei am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr in Kenntnis gesetzt. Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Polizeistreife bestätigte sich der Hinweis. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es zumindest zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29 und einem 26-Jährigen gekommen sein. Ob hierbei vom 26-Jährigen möglicherweise auch eine Schreckschusswaffe als Drohmittel eingesetzt wurde ist nun auch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungsarbeit. Aufgrund seines, mutmaßlich durch Drogenkonsum verursachten, psychischen Ausnahmezustandes wurde der 26-Jährige nach ärztlicher Untersuchung in eine Fachklinik eingeliefert.

