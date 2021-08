Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Geroldsau - Unachtsam

Baden-Baden (ots)

Ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Geroldsauer Straße zugetragen hat. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem Polo die B500 stadteinwärts und kam in Höhe einer dortigen Gaststätte, mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Begrenzungssteine und kam in der Grünfläche direkt neben dem Grobbach zu Stillstand. Der Fahrer wie auch seine 69-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell