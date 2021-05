Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Wagen angefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 4.000 Euro hat ein unbekannter Verursacher in Borken an einem parkenden Auto angerichtet. Der beschädigte silberfarbene Mercedes hatte an der Boumannstraße gestanden, wo es zwischen Dienstag, 15.00 Uhr, und Donnerstag, 15.45 Uhr, zu dem Unfall kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell