POL-OG: Baden-Baden - Ungebührliches Verhalten

Baden-Baden (ots)

Da eine Gaststättenbesucherin in der Sophienstraße am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr, mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung, Stühle umgeworfen und Teller von der Theke gestoßen hatte wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Die 47-Jährige war mit den Maßnahmen der Beamten nicht einverstanden weshalb sie vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht wurde. Auf der Fahrt wie auch auf dem Revier beleidigte die Frau die Polizisten und griff diese körperlich an. Sie sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

