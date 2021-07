Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Tatverdächtige festgenommen

Balve (ots)

Am gestrigen Dienstag, 20.07.2021, gegen 18:15 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Hönnetalstraße in Balve drei Männer, die mit einem Reisekoffer in den dortigen Markt kamen. Einer der drei Männer sprach den Mitarbeiter auf eine bestimmte Zigarettenmarke an und die beiden anderen Personen verließen das Geschäft sehr schnell wieder. Der dritte verließ ebenfalls den Markt und die drei Verdächtigen stiegen in einen Pkw und fuhren in Richtung Neuenrade davon. An einem Supermarkt in Neuenrade wurde das Fahrzeug mit den drei Insassen angetroffen und überprüft. Hier konnte festgestellt werden, dass der Reisekoffer mit Red Bull Dosen und Frischfleisch aus dem Supermarkt in Balve stammte. Die drei Männer (23, 33 und 43 Jahre aus Kreutztal) wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Lüdenscheid zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. (boro)

