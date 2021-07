Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb geflüchtet

Iserlohn (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 12:45 Uhr, beobachtete der Ladendetektiv eines Elektromarktes am Kurt-Schumacher-Ring einen Mann, wie dieser zwei Apple Air Pods Max in eine mitgeführte Tüte steckte. Der Dieb verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Vor dem Geschäft wurde er vom Ladendetektiv erfasst. Der Tatverdächtige riss sich los und ließ in Richtung Kurt-Schumacher-Ring - Poth davon. Er ließ die Tüte mit den Airpods zurück. Täterbeschreibung: Männlich, schlank, etwa 35 Jahre alt, ca. 185cm groß, kurze Haare, auffälliges Tattoo auf der Brust und dem Oberarm (vermutlich links). Zudem schielte der Verdächtige stark mit einem Auge und trug eine kurze Hose. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (boro)

