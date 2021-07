Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl scheitert

Hemer (ots)

Unbekannte Diebe versuchten in der Nacht vom 19.07. zum 20.07. an einem schwarzen BMW 520 d die Nebelscheinwerfer zu demontieren. Dieser Versuch scheiterte und es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern, die an der Königsberger Straße den Diebstahlsversuch begangen haben nimmt die Polizei in Hemer entgegen. Am vergangenen Samstag entwendeten unbekannte Dieseldiebe Am Stiller Weg aus einem dort abgestellten Bagger Diesel. Graffiti an Hauswand: Am Ärztehaus an der Hauptstraße sprühten unbekannte Vandalen ein ca. 1 m x 0,5 m großes "F" an die Hauswand (Tatzeit die Nacht vom Montag zum Dienstag). Hinweise nimmt die Wache Hemer entgegen. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell