Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorgeschriebene Fahrtrichtung missachtet

Achern (ots)

Weil der Lenker eines weißen Pkw die vorgeschriebene Fahrtrichtung auf einem Parkplatz in der Fautenbacher Straße missachtete, kam es am frühen Mittwochabend laut Zeugenaussage zu einem Verkehrsunfall. Der gegen 17:20 Uhr ordnungsgemäß auf das Parkplatzgelände aufgefahrene 74-jährige Mitsubishi-Fahrer soll dem entgegenkommenden Falschfahrer ausgewichen sein und in Folge dessen einen großen Stein gestreift haben, wodurch sein Fahrzeug hinten rechts erheblich beschädigt wurde. Beamte des Polizeireviers Achern haben die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher aufgenommen.



