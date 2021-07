Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bombenentschärfung am Freitag

Ratzeburg (ots)

01. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 02.07. 2021 - Bad Oldesloe Am Freitag, 02.07.2021, soll in Bad Oldesloe eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg durch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes entschärft werden.

Die Bombe befindet sich in einem Wohngebiet, so dass eine Evakuierung erforderlich ist. Insgesamt sind rund 2300 Anwohner von den Maßnahmen betroffen.

Folgende Straßen sind für Fahrzeuge aller Art und Fußgänger gesperrt:

- Lorentzenstraße gerade Hausnummern: 1 - 47 ungerade Hausnummern: 2a - 62 - Grabauer Straße gerade Hausnummern: 22 - 56 ungerade Hausnummern: 17 - 43 - Am Hohenkamp - Robert-Koch-Straße - Wolkenweher Weg gerade Hausnummern: 6 - 58a - Schützenstraße gerade Hausnummern: 2 - 52a - Hamburger Straße gerade Hausnummern: 8 - 96 ungerade Hausnummern: 9 - 115 - Olivet-Allee - Königsstraße 13-20 (Südseite) - Kleine Königsstraße - Kleine Salinenstraße - Salinenstraße gerade Hausnummern: 2 - 8 ungerade Hausnummern: 1 - 19 - Rümpeler Weg gerade Hausnummern: 2 - 24a ungerade Hausnummern: 13 - 19 - Theodor-Storm-Straße - Vicelinstraße - Timm-Kröger-Weg - Fritz-Reuter-Straße - Friedrich-Bölck-Straße

Ab 09:00 Uhr werden die Straßensperrungen eingerichtet, so dass niemand mehr in das betroffene Gebiet hineinkommt. Bis 10:00 Uhr müssen alle Personen ihre Wohnhäuser und Arbeitsstätten verlassen haben. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr in dem Evakuierungsgebiet aufhält, werden die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung beginnen.

Der planmäßige Beginn der Entschärfung ist auf 12:00 Uhr terminiert. Die Zeit für die Entschärfung ist zwar mit ca. 45 Minuten angesetzt, jedoch letztendlich abhängig vom Zustand der Bombe sowie des Zünders und somit nicht exakt absehbar. Es sollte sich daher vorsorglich auf eine mehrstündige Abwesenheit eingerichtet werden

Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, steht ab Freitag, den 02.07.2021, 09:00 Uhr, das Bürgerhaus, Mühlenstraße 22, 23843 Bad Oldesloe, zur Verfügung. Aktuelle Informationen zum Evakuierungsgebiet und insbesondere den betroffenen Straßen erhalten Sie auch auf www.badoldesloe.de

oder über das "Bürgertelefon" der Stadt Bad Oldesloe ab heute in der Zeit von 7-18 Uhr und Freitag von 07:00 Uhr bis Einsatzende unter der

Telefonnummer 04531/504-888.

Da der Vorlauf zeitlich kurz ist und um einen möglichst hohen Verbreitungsgrad der Informationen zu erreichen, wird an dieser Stelle dringend auch um Veröffentlichung im Rundfunk gebeten!

Pressevertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, entsprechende Aufnahmen der Bombe zu fertigen und von einem Pressesprecher der Polizei sowie Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes O-Töne zu erhalten. Treffpunkt für Medienvertreter ist der Sandparkplatz hinter dem Polizeigebäude. Hier erfolgt die Betreuung und anschließende Begleitung zum Entschärfungsort durch die Pressesprecherin, PHK'in Katharina Fehring, der PD Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell